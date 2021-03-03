Экс-супруга Прусикина рассказала о причинах развода

Экс-супруга Прусикина рассказала о причинах развода
Ирина Смелая прокомментировала развод с певцом. Фото: скриншот Instagram

Певица отметила, что артист слишком много работал и почти не уделял внимание семье.

Певица и блогер Ирина Смелая рассказала, что стало причиной развода с солистом группы Little Big Ильёй Прусикиным. Своей версией она поделилась на Youtube-канале «Осторожно Собчак».

Смелая на протяжении нескольких месяцев обдумывала развод с артистом. Тем временем он постоянно был на съемках и пропадал на гастролях. Блогер призналась, что за время отсутствия Прусикина она отвыкала от него и встречи были наполнены ссорами и мелкими трениями. Смелая также подчеркнула, что вокалиста Софья Таюрская не стала причиной их конфликтов. Она добавила, что певица и Прусикин не встречаются.

«Сейчас они не встречаются. Может быть, у них и более, чем дружеские отношения, но мы же уже не вместе»,

— отметила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таюрская показала возможную девушку солиста Little Big Прусикина.

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