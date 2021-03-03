На Петроградской стороне пожарные 3,5 часа тушили коммунальную квартиру

Минувшей ночью в Петроградском районе произошел квартирный пожар, который потушили за три с половиной часа.

Как сообщили в городском управлении МЧС России, петербуржцы вызвали пожарных почти в два часа ночи на улицу Куйбышева, дом 22. Там загорелась четырехкомнатная коммунальная квартира. По данным спасателей, возгорание произошло на кухне площадью 20 квадратных метров.

Огонь охватил обстановку по всей площади кухни. На месте происшествия работали 28 человек личного состава от МЧС и шесть пожарных машин. С пламенем справились к половине шестого утра.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе произошла коммунальная авария. Все случилось на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова.