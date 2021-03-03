Спасатели не нашли источник химического запаха, на который жаловались петербуржцы из Красносельского района

Специалисты МЧС провели на месте проверку, но никакого постороннего запаха не обнаружили. Фото: pixabay

Специалисты МЧС провели на месте проверку, но никакого постороннего запаха не обнаружили. Фото: pixabay

Накануне вечером жители Петербурга сообщили в оперативные службы о резком химическом запахе, который шел со стороны Финского залива.

Вечером во вторник, 2 марта, петербуржцы из Красносельского района начали жаловаться на резкий удушающий запах чего-то химического. Больше всего жалоб поступало от жителей Ленинского проспекта и проспекта Героев, а также от жильцов домов ближе к Финскому заливу, сообщает «Фонтанка».

Запах шел с улицы. Горожане отмечали, что чувствовали его в квартирах даже при открытых на микропроветривание окнах.

В районной администрации сообщили, что специалисты МЧС провели на месте проверку, но никакого постороннего запаха не обнаружили.

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