Спасатели не нашли источник химического запаха, на который жаловались петербуржцы из Красносельского района

Спасатели не нашли источник химического запаха, на который жаловались петербуржцы из Красносельского района
Специалисты МЧС провели на месте проверку, но никакого постороннего запаха не обнаружили. Фото: pixabay

Накануне вечером жители Петербурга сообщили в оперативные службы о резком химическом запахе, который шел со стороны Финского залива.

Вечером во вторник, 2 марта, петербуржцы из Красносельского района начали жаловаться на резкий удушающий запах чего-то химического. Больше всего жалоб поступало от жителей Ленинского проспекта и проспекта Героев, а также от жильцов домов ближе к Финскому заливу, сообщает «Фонтанка».

Запах шел с улицы. Горожане отмечали, что чувствовали его в квартирах даже при открытых на микропроветривание окнах.

В районной администрации сообщили, что специалисты МЧС провели на месте проверку, но никакого постороннего запаха не обнаружили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петроградской стороне пожарные 3,5 часа тушили коммунальную квартиру.

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