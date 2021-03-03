Россиян предупредили о новой схеме мошенников под видом «Госуслуг»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. С помощью сайта «Госуслуг» они получают сведения о банковских картах.
Как сообщает РИА Новости, на электронную почту пользователей приходит письмо, напоминающее сообщение с сайта. В нем преступники предлагают человеку ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат.
Письмо мошенников содержит элементы, типичные для сообщений с настоящего сервиса. В тексте сообщения получателей уведомляют о положенных социальных компенсациях, которые можно оформить в личном кабинете. А для идентификации в личном кабинете у жертвы запрашивают номер СНИЛС.
После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники стали собирать персональные данные россиян для шантажа через боты в Telegram.