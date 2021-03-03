Петербуржец в пылу ссоры чуть не застрелил жену

Житель Петербурга подозревается в убийстве своей супруги. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В пресс-службе Следственного комитета Петербурга сообщили, что 2 марта 33-летнего мужчину задержали в квартире дома на Пулковском шоссе. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как полагает следствие, подозреваемый в ходе ссоры избил свою жены выстрелил в нее из пневматического пистолета. Соседи вызвали полицию. Подозреваемый не успел довести свой умысел до конца, его задержали. Потерпевшей оказали медицинскую помощь.

Кроме того, мужчина избил своего 11- летнего сына. С травмой головы его увезли в детскую больницу. Из квартиры органами опеки забран 3-летний сын подозреваемого, ребенок не пострадал.

Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе бытовой ссоры подозреваемый сначала избил, а потом задушил простынёй 38-летнюю женщину, после чего лег спать, оставив тело на полу комнаты. Потом он пытался скрыть следы преступления и отнес тело в сарай, чтобы вечером утопить в реке.