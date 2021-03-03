В феврале число нарушений ПДД петербуржцами сократилось вдвое

В течение февраля, согласно данным пресс-службы комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, камеры фотовидеофиксации зарегистрировали примерно 90 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Наиболее распространенным нарушением является превышение скоростного режима (94% от всех нарушений или 95,5 тысяч случаев). Также автомобилисты довольно часто проезжают на красный сигнал светофора (1,2 тысяч случаев) и нарушают правила парковки (570 случаев).

При этом в ведомстве отмечают, что водители стали вдвое более внимательными и дисциплинированными за рулем по сравнению с предыдущим месяцев — в январе камеры зафиксировали 180 тысяч нарушений. В комитете такую статистику связывают с февральскими снегопадами и гололедицей, затруднявшими движение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс.Такси» планирует провести «амнистию», среди водителей, отстраненных от работы за нарушения.