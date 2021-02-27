«Яндекс.Такси» проведет амнистию среди водителей-нарушителей в Петербурге и Ленобласти

Таксисты, сотрудничавшие с сервисом «Яндекс.Такси», но отстраненные за нарушения, смогут вернуться к работе в компании.

Как выяснилось, с февраля сервис планирует пересматривать ограничения для водителей-партнеров на территории России. В тестовом режиме процедуру уже проводят на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом в «Яндексе» подчеркивают, что в случае грубых нарушений ограничение к заказам остается бессрочным, передает «Мойка78».

Подать заявку на «амнистию» можно через форму на сайте «Яндекс.Такси». Сначала её рассматривает комиссия из представителей сервиса, а затем — специальный комитет, состоящий из независимых водителей такси. Они рассматривают аргументы с обеих сторон и озвучивают свое мнение. Полный цикл рассмотрения заявки занимает в среднем две недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют расширить перечень категорий граждан, которые могут пользоваться социальным такси.