Около 1 млн роз вырастили в Ленобласти к 8 марта

В прошлом году вырастили около 33,6 млн штук роз. Фото: Pixabay

В прошлом году вырастили около 33,6 млн штук роз. Фото: Pixabay

Около 1,5 млн тюльпанов и почти 1 млн роз отправили в торговые сети производители Ленобласти к 8 марта.

«Розы, луковичные цветы и рассаду для озеленения выращивают в защищенном грунте на шести агропредприятиях региона», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В прошлом году вырастили около 33,6 млн штук роз, план на текущий год – 35,2 млн штук роз.

Овощные тепличные комплексы специально к 8 марта заранее увеличили посадки зеленых культур, огурцов и томатов, чтобы обеспечить повышенный спрос торговых сетей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стоимость праздничных букетов в петербургских цветочных магазинов выросла на 50% за последний год. С такими ценами букет к 8 марта может стать не дополнительным подарком, а основным.