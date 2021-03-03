В Дубае продлили все коронавирусные ограничения

Планируется, что ограничения сохранятся до начала Рамадана. Фото: Pixabay

Планируется, что ограничения сохранятся до начала Рамадана. Фото: Pixabay

В Дубае еще на полтора месяца продлил ограничения по работе отелей, объектов торговли и общепита, введенные из-за коронавируса и действующие со 2 февраля.

Планируется, что ограничения сохранятся до начала Рамадана — середины апреля, сообщает АТОР.

Получается, что до середины апреля в Дубае кинотеатры, развлекательные и спортивные объекты, продолжат работать с максимально загрузкой в 50 % и с усиленными мерами предосторожности. Число посетителей, допускаемых в торговые центры, а также гостей в отелях, в бассейнах и на частных пляжах в гостиницах, ограничено 70 % от общей вместимости объектов.

Рестораны и кафе могут работать до часу ночи, пабы и бары остаются закрытыми.

В ОАЭ зафиксировано 399 463 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 2 692 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в ОАЭ составляет 1 269 человек, сегодня зафиксировано 16 случаев смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что угроза пандемии коронавируса, несмотря на снижение динамики распространения болезни, все еще актуальна, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах дезинфекции поверхностей в квартире.