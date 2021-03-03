Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 426 %

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла более чем на 400%. За минувшие сутки в городе выявили 1 707 новых инфицированных Covid-19.

По сравнению с результатами недельной давности, заболеваемость выросла на 426,85 %. Также выросло число госпитализаций. Прирост составил 71%. В среду, 3 марта, в больницы города привезли 420 КОВИД-пациентов.

Как сообщили в информационной справке на сайте городской администрации, рост показателей связан с тем, что неделю назад публиковалась статистика за предыдущий день, который был выходным. Показатель количества активных больных в городе снижается.

Напомним, с начала пандемии в Петербурге выявлено 370 019 заболевших. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 39 смертей от коронавируса. В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 200 человек. В целом по России умерли от COVID 87 348 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России не выявили нигерийский штамм COVID-19.