В России не выявили нигерийский штамм COVID-19

В России не выявили нигерийский штамм COVID-19
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Нигерийский штамм коронавирусной инфекции пока не зарегистрирован на территории России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В основном данный вариант COVID-19 имеет распространение в Нигерии. В других странах он циркулирует на уровне не более десятых долей процента.

Как сообщили «РИА Новости», российские ученые организовали молекулярно-генетический мониторинг штаммов новой болезни, в результате чего выявили отсутствие «нигерийского».

Напомним, о найденном в Нигерии новом штамме коронавируса впервые сообщили в конце декабря. Новую мутацию нашли при исследовании двух проб пациентов, собранных в штате Осун.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Италии выявили случай заражения «нигерийским» штаммом коронавируса.

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