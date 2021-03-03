В России не выявили нигерийский штамм COVID-19

Нигерийский штамм коронавирусной инфекции пока не зарегистрирован на территории России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В основном данный вариант COVID-19 имеет распространение в Нигерии. В других странах он циркулирует на уровне не более десятых долей процента.
Как сообщили «РИА Новости», российские ученые организовали молекулярно-генетический мониторинг штаммов новой болезни, в результате чего выявили отсутствие «нигерийского».
Напомним, о найденном в Нигерии новом штамме коронавируса впервые сообщили в конце декабря. Новую мутацию нашли при исследовании двух проб пациентов, собранных в штате Осун.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Италии выявили случай заражения «нигерийским» штаммом коронавируса.