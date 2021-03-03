Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса добрался до Италии

Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса добрался до Италии
Новые мутации могут быть устойчивы к существующим вакцинам. Фото: unsplash

На севере Италии выявили случай заражения «нигерийским» штаммом коронавируса. Им инфицировался житель города Брешиа в провинции Ломбардия.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой президента Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо, для выявленного в Нигерии штамма характеры мутации, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам. Других особенностей новой разновидности SARS-CoV-2 специалист не назвал.

О найденном в Нигерии новом штамме коронавируса впервые сообщили в конце декабря. Новую мутацию нашли при исследовании двух проб пациентов, собранных в штате Осун.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве ожидают, что пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года. При этом пульмонолог призвал не рассчитывать, что лекарство от коронавируса появится в ближайшее время.

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