В Минздраве ожидают, что пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года

Пульмонолог призвал не рассчитывать, что лекарство от коронавируса появится в ближайшее время. Фото: pixabay

Пульмонолог призвал не рассчитывать, что лекарство от коронавируса появится в ближайшее время. Фото: pixabay

Заболеваемость коронавирусом в России сойдет на нет в середине 2021 года, уверяет главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин.

Специалист сообщил телеканалу «Москва 24», что к лету россияне смогут забыть про коронавирусную пандемию. По словам Малявина, распространение COVID-19 завершится благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации и большого количества переболевших.

При этом пульмонолог призвал не рассчитывать, что лекарство от коронавируса появится в ближайшее время. Он объяснил, что создание прямых противовирусных препаратов всегда занимает очень много времени — примерно 10 лет, но, «если напрягутся», лет пять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре считают, что в России не прошла первая волна коронавируса.