В Ленобласти задержали главу администрации Кировского района

В Ленинградской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан глава администрации Кировского муниципального района. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Как полагает следствие, подозреваемый знал о лице, которое было назначено директором предприятия «Водоканал Кировского района», из-за умышленных действий которого и других лиц была создана кредиторская задолженность унитарного предприятия. У предприятия, которое заключало экономически необоснованные договоры, образовалась задолженность в размере 600 миллионов рублей, что привело к его банкротству и причинению особо крупного ущерба организации. Задержанный не принял мер к смене руководства предприятия.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемые ввели в заблуждение мужчину, отправленного под домашний арест за мошенничество. Они уверили его, что мера пресечения была ему избрана в силу имеющихся у них связей в правоохранительных органах.