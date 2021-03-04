Дом Говинга в Выборге изъяли у владельца в пользу Ленобласти

С переходом объекта культурного наследия в собственность Ленинградской области на памятнике начнутся консервационные работы, поскольку здание находится в плачевном состоянии. Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области

С переходом объекта культурного наследия в собственность Ленинградской области на памятнике начнутся консервационные работы, поскольку здание находится в плачевном состоянии. Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области

Объект культурного наследия, историческое здание бывшего книготорговца Говинга в Выборге вернут в ведение Ленобласти — предыдущий владелец довел памятник до аварийного состояния.

Решение об изъятии здания у собственника Выборгский городской суд вынес в четверг, 4 марта, информируют в пресс-службе областной администрации. Это беспрецедентный случай в регионе, но властям пришлось пойти на крайние меры, поскольку бывший собственник довел исторический объект до аварийного состояния.

Инициатором разбирательства стал комитет по культуре. Сейчас, после вынесения судебного решения, первоочередной задачей является достижение договоренности о цене, по которой область выкупит здание. Владельцем ранее являлась частная фирма, зарегистрированная в Калининграде. Несколько лет назад организация согласовала с комитетом проект противоаварийных работ, но к ним так и не приступили.

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