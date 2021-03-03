Старинные надгробия, найденые в устье Смоленки, привели в порядок — фоторепортаж

В первый день весны жители Васильевского острова наткнулись в устье реки Смоленки (то есть, в районе намывных территорий) на неожиданную находку — надгробия XIX века.

Могильные плиты разбиты на небольшие, но аккуратные части и разбросаны по земле. На памятниках заметен почти стершийся латинский шрифт, что дает основания предполагать, что ранее надгробия находились на лютеранском Смоленском кладбище. Одна из плит, судя по дате на ней, была установлена в 1869 году.

О находке петербуржцы рассказали в социальных сетях — группе «Живем на Васильевском. Васильевский остров» во «ВКонтакте». Как надгробия попали в Смоленку, неизвестно, поскольку лютеранская часть кладбища находится в отдалении от реки. Сегодня, 3 марта, когда корреспондент Gazeta.SPb «проведал» исторические артефакты, они оказались аккуратно сложены — кто-то позаботился о состоянии плит, возможно, для дальнейшего изучения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Карповки сегодня состоялось открытие памятника медикам, погибшим в борьбе с пандемией COVID-19.