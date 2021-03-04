ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличил выдачу розничных кредитов более чем на 20%

По итогам 2020 года ВТБ нарастил объем выдачи кредитов розничным клиентам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 148 млрд рублей, увеличив результат предыдущего года на 21%. Объем розничного кредитного портфеля банка вырос на 12% и превысил 300,3 млрд рублей.

Наибольшую динамику продемонстрировали выдачи ипотеки, достигнув рекордных значений за все годы работы банка. ВТБ выдал жителям города и области 24,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 78,9 млрд рублей, на треть по количеству и на 40% по объему увеличив показатели предыдущего года. Ипотечный портфель вырос на 16,5% и составил 172 млрд рублей.

За год ВТБ выдал клиентам 72,4 тыс. кредитов наличными на 62 млрд рублей, увеличив объем продаж на 9% год к году. В четвертом квартале выдачи потребительских кредитов восстановили динамику роста, увеличившись на 15% по сравнению с третьим. Портфель кредитов наличными за год вырос на 9% и достиг 108,5 млрд рублей.

В сегменте автокредитования ВТБ предоставил клиентам 6,5 тыс. кредитов на 7 млрд рублей. Портфель автокредитов на начало 2021 года составил 10,6 млрд рублей.

Общий портфель привлеченных средств ВТБ по итогам года вырос на 24%, до 643,8 млрд рублей. Объем классических пассивов достиг 458,1 млрд рублей – на 13% больше, чем годом ранее. Объем текущих счетов увеличился на 48%, аккредитивов физлиц – почти в два раза. Накопительные счета выросли на 117%. Ускоренный рост показал объем вложений в инвестиционные продукты. Портфель инвестпродуктов увеличился на 64,5%, превысив 185,7 млрд рублей. За год петербуржцы открыли в ВТБ 10,5 тыс. брокерских счетов и ИИС.

«В прошлом году нам удалось нарастить объемы розничного бизнеса, при этом поддержать заемщиков, предоставив им новые возможности для снижения долговой нагрузки. За год мы утроили объемы рефинансирования ипотеки, до 21,5 млрд рублей, тем самым помогли более семи тысячам клиентов комфортнее обслуживать кредиты. Более 8,5 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти приобрели жилье с помощью банка, оформив ипотеку по льготной ставке в рамках госпрограммы, выдачи по которой на данный момент превысили 30 млрд рублей. Мы продолжаем реализацию стратегии развития розницы ВТБ по всем направлениям. В числе наших приоритетов – повышение доступности кредитных средств для населения за счет собственных предложений и инструментов господдержки, цифровизация продуктов и сервисов, а также постоянное совершенствование качества обслуживания как в дистанционных каналах, так и сети отделений», − отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 2020 году ВТБ продолжил развитие сети отделений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банк открыл шесть новых точек продаж – отделение нового формата на Площади Восстания, офисы на Московском проспекте, в Шушарах, на Парнасе, проспекте Металлистов, а также в городе Тосно.