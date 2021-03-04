В Петербурге эвакуируется суд Василеостровского района, еще восемь судов проверяют

В Северной столице уже больше года продолжается волна постоянных сообщений о якобы минировании социально значимых объектов: школ, детских садов, больниц, торговых и бизнес-центров, судов. Сегодняшний день не стал исключением.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга, Василеостровский районный суд вынужден эвакуироваться, а суд Выборгского района сейчас обыскивают сотрудники правоохранительных органов и даже кинологи с собаками.

Дело в том, что в городские отделы полиции в течение дня поступают сообщения о минировании зданий. Аналогичные проверки проходят в судах Красногвардейского, Колпинского, Московского, Приморского, Куйбышевского и Петродворцового районов — в них обошлось без эвакуаций. Подозрительных предметов и взрывчатых веществ пока не обнаружено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее некий «Борец за правду» «заминировал» здание телерадиокомпании «Петербург» на улице Чапыгина.