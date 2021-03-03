«Борец за правду» «заминировал» телецентр «Петербург» на улице Чапыгина

В Петроградском районе Северной столицы во вторник, 2 марта, полицейским пришлось искать взрывное устройство в телецентре «Петербург» на улице Чапыгина.

Как рассказали в правоохранительных органах, сообщение о минировании поступило около 16 часов от 63-летнего начальника службы безопасности телерадиокомпании «Петербург». По словам заявителя, на электронную почту центра пришло письмо с угрозой взрыва здания — при появлении оцепления и взрывотехников аноним угрожал активировать бомбу.

Отправитель требовал срочно заняться официальным расследованием в отношении Ли Юнган и Ши Вэньго, которые, по данным лжеминера, занимаются вымогательством, торговлей оружием, «крышеванием» и другими противозаконными действиями. Хулиган подписался как «Борец за правду». Правда, обыск, проведенный в телецентре прибывшими по вызову полицейскими, не дал результатов — взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании не обнаружили, эвакуация не потребовалась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 1 марта в Петербурге «заминировали» несколько судов.