«Борец за правду» «заминировал» телецентр «Петербург» на улице Чапыгина

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту "минирования" телецентра. Фото: Google View

В Петроградском районе Северной столицы во вторник, 2 марта, полицейским пришлось искать взрывное устройство в телецентре «Петербург» на улице Чапыгина.

Как рассказали в правоохранительных органах, сообщение о минировании поступило около 16 часов от 63-летнего начальника службы безопасности телерадиокомпании «Петербург». По словам заявителя, на электронную почту центра пришло письмо с угрозой взрыва здания — при появлении оцепления и взрывотехников аноним угрожал активировать бомбу.

Отправитель требовал срочно заняться официальным расследованием в отношении Ли Юнган и Ши Вэньго, которые, по данным лжеминера, занимаются вымогательством, торговлей оружием, «крышеванием» и другими противозаконными действиями. Хулиган подписался как «Борец за правду». Правда, обыск, проведенный в телецентре прибывшими по вызову полицейскими, не дал результатов — взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании не обнаружили, эвакуация не потребовалась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 1 марта в Петербурге «заминировали» несколько судов.

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