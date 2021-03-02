В Петербурге «заминировали» несколько судов

В Петербурге «заминировали» несколько судов
Заминированными оказались здания судов. Фото: pixabay.com

В Петербурге «заминировали» несколько судов 1 марта.

От помощника судьи судебного участка поступило сообщение на электронную почту участка, с электронного адреса «mailto:partizanocop@fastmail.net» о том, что «здание заминировано, ведется наблюдение за входом и подъездами, при появлении взрывотехников и оцепления взрывчатка будет активирована, сообщения будут приходить до тех пор, пока полиция СПб не займется официальным расследованием в отношении Ли Юнган».

Как стало известно Gazeta.SPb, в тот же день от судебного пристава поступило сообщение о том, что на электронную почту Апелляционного суда высшей инстанции на Суворовском проспекте поступило аналогичное сообщение в такой же почты. Такое же письмо получил и Мировой суд Колпинского района.

При осмотре помещений судов и судебных участков, а также прилегающей к ним территорий взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Проводилась эвакуация посетителей, служащих и обслуживающего персонала, всего было эвакуировано 137 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина также сообщила о «минировании» магазина «Вимос» в Вырице. Было эвакуировано 11 человек. В результате осмотра ничего опасного не нашли. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

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