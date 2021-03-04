Свидетель по делу Кокорина и Мамаева попал в СИЗО за фальшивые купюры на 5 млн рублей

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева попал в СИЗО за фальшивые купюры на 5 млн рублей
Подозреваемый будет находиться в СИЗО как минимум до 1 мая. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге арестовали Карэна Григоряна, подозреваемого в незаконном сбыте поддельных денег. Решение о заключении под стражу вынес Пушкинский районный суд.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, подозреваемый арестован по ходатайству следствия. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 1 мая.

По данным «Фонтанки», 22-летний Григорян был задержан 3 марта после того, как правоохранители при обыске нашли в его автомобиле Mercedes фальшивые купюры номиналом 5000 рублей на общую сумму почти 5 млн рублей. По словам арестованного, он получил деньги от отца. Его объявили в розыск.

У него фальшивые купюры номиналом 5000 рублей на общую сумму почти 5 млн рублей. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Григорян также является другом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он был с ними в октябре 2018 года, когда спортсмены подрались с водителем телеведущей Первого канала и чиновником Денисом Паком в кафе в Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали банду серийных угонщиков корейских автомобилей.

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