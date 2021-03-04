Суд Петербурга вынес приговоры по делу о подпольном казино в квартире на Кронверкском

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Елены Крупенниковой, Юлианы Соколовой, Кирилла Бабича и Виталия Нехвядовича. Их признали виновными в организации казино в квартире на Кронверкском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, соучастники установили на съемной квартире 12 игровых автоматов, четыре стола для карточных игр и стол для игры в рулетку. В подпольном казино также была установлена система видеонаблюдения, чтобы организаторы могли пресекать посещение заведения посторонними.

Администратором казино была Елена Крупенникова, она рекламировала заведение при помощи телефонных звонков и СМС-сообщений. Соколова и Бабич исполняли обязанности крупье, а Нехвадович был охранником.

Крупенниковой дали 1 год 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 80 тысяч рублей. Соколову и Бабича приговорили к 1 году 3 месяцам условно со штрафом 70 тысяч рублей. Нехвядович получил 1 год 2 месяца условного срока со штрафом 40 тысяч рублей.

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