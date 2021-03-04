Кадыров назвал ложью предположения о связи чеченцев с убийством Немцова

По мнению Кадырова, "иностранные хозяева" убили Немцова, поскольку он отыграл свою роль и больше не приносил им пользы. Фото: сайт Кремля

По мнению Кадырова, "иностранные хозяева" убили Немцова, поскольку он отыграл свою роль и больше не приносил им пользы. Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованную в СМИ информацию о связи чеченцев с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова. Речь идет о депутате Госдумы Адаме Делимханове и сенаторе Сулеймане Геремееве.

Кадыров написал в своем Telegram-канале, что расследование было проведено сомнительным агентством. Он назвал появившиеся сведения «бурной фантазией буквописцев» и отметил, что их написали «западные марионетки».

По мнению Кадырова, «иностранные хозяева» убили Немцова, поскольку он отыграл свою роль и больше не приносил им пользы. При этом они свалили вину на чеченцев, которые «защитники Отечества и в любое время готовы жизнь отдать за Россию», из-за чего они для них «как кость в горле», отмечает глава Чечни.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. В него выстрелили четыре раза, он погиб на месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мирная акция памяти Немцова обошлась без задержаний.