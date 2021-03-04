Россиян предупредили о сообщениях, которые нужно срочно удалять из телефона

Эксперт посоветовал не хранить сообщения с кодами от банков и другими паролями. Фото: pixabay

Эксперт посоветовал не хранить сообщения с кодами от банков и другими паролями. Фото: pixabay

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова эксперта, при получении доступа к телефону жертвы многие мошенники изучают данные о контактах, СМС-сообщения и другую хранящуюся в телефоне информацию. Поэтому эксперт посоветовал не хранить сообщения с кодами от банков и другими паролями.

По словам Щельцина, значительная часть кодов, которые приходят в СМС-сообщениях, «живет» не больше одной минуты. Но преступники умеют использовать даже их для входа в различные сервисы. К примеру, они могут связаться с поддержкой банка, представится именем владельца телефона и предоставить в качестве доказательства историю сообщений, чтобы получить доступ к чужому аккаунту.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовал делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за сообщениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. С помощью сайта «Госуслуг» они получают сведения о банковских картах.