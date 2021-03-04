Вакцину от коронавируса начали продавать в даркнете за $500

В теневом интернете нашли объявления по продаже запатентованной вакцины от коронавируса, непатентованных препаратов и отрицательных тестов на COVID-19. При этом стоимость таких товаров превышает официальную в сотни раз.

Как сообщает «Лаборатория Касперского», в даркнете начали нелегально продавать вакцины от коронавируса зарубежного производство. Средняя цена за дозу составляет $500.

Чаще всего продавцы продают три вида запатентованных препаратов — от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Также имеются объявления о продаже непатентованных вакцин, но здесь уже цены доходят до $1200 за дозу.

Большинство вакцин продаются в Германии, Франции, Великобритании и США. За вакцины продавцы требуют расплачиваться биткоинами.

Также в даркнете предлагают купить фальшивые сертификаты о вакцинации за $20-25 и отрицательные тесты на коронавирус. В российском сегменте последние продаются за 3,5-5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Аргентине мэр привился от коронавируса с портретом Путина в руках.