Доктор Мясников озвучил сроки новой волны коронавируса

По мнению Мясникова, с коронавирусом можно справиться только благодаря вакцинации. Фото: кадр из видео на Youtube

По мнению Мясникова, с коронавирусом можно справиться только благодаря вакцинации. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал развитие коронавирусной пандемии в текущем году.

Он написал в своем Telegram-канале, что заболеваемость снизится до «каких-то показателей», после чего ситуация стабилизируется на три-четыре месяца, то есть заболеваемость выйдет на плато. После этого, уже осенью, произойдет еще одна волна коронавирусной пандемии, считает медик.

Врач пояснил, что вирус «течет» по странам волнами, но она еще не прекратилась полностью. После первой волны многие думали, что пандемия закончилась, но люди продолжали заражаться.

По мнению Мясникова, с коронавирусом можно справиться только благодаря вакцинации. Он выразил надежду, что она изменит ход событий для болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса начали продавать в даркнете за $500.