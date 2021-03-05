«Аэрофлот» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах

&#171;Аэрофлот&#187; предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах
Актуальность проблемы связана с тем, что все больше людей пользуются онлайн-регистрацией, все равно оплачивая по тарифу регистрацию в аэропорту, которая включена в цену билета. Фото: pixabay

Российский нацперевозчик «Аэрофлот» предложил сделать платной услугу регистрации на рейс в аэропорту, передают «Известия».

По информации собеседников издания из крупных авиакомпаний, «Аэрофлот» направил в Министерство транспорта предложение об исключении из федеральных авиационных правил обязанности включать в цену билета стоимость регистрации на рейс. В Росавиации, в свою очередь, изучив обращение перевозчика, заявили о социально-негативных рисках, с которыми сопряжено данное изменение.

При этом на вопросы «Известий» в Минтрансе ответили, что не принимали никаких решений по данному вопросу, а в Росавиации — что не комментируют предложения и обращения, которые к ним приходят. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин подчеркнул, что сейчас в тариф включена плата за регистрацию в аэропорту, но все больше пассажиров прибегают к онлайн-регистрации, поэтому отказ от данной услуги в некоторых случаях позволит снизить стоимость билетов. Демин добавил, что это особенно важно для лоукостеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России резко взлетела стоимость авиабилетов.

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