Мужчина, пытавшийся убить жену на Пулковском шоссе, заключен под стражу

Обвиняемый заявлял, что раскаялся, и просил о домашнем аресте, но суд ему отказал. Фото: pixabay

Обвиняемый заявлял, что раскаялся, и просил о домашнем аресте, но суд ему отказал. Фото: pixabay

Московский районный суд избрал меру пресечения петербуржцу Руслану Потапову, обвиняемому в покушении на убийство собственной супруги. Преступника отправили под стражу.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, злоумышленник и его адвокат выступали против заключения. Юрист отмечал, что действия его подзащитного были неправильно квалифицированы и убивать пострадавшую мужчина не хотел. Сам обвиняемый просил о домашнем аресте и говорил, что раскаялся в содеянном.

Суд, изучив материалы дела, отказал Потапову и оставил его под стражей до 2 мая. Напомним, инцидент произошел в квартире одного из домов по Пулковскому шоссе вечером 2 марта. В ходе ссоры мужчина напал на жену и избил 11-летнего сына.

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