Следователи проверят завод в Ленобласти после обнаружения трупа рабочего

Следователи проверят завод в Ленобласти после обнаружения трупа рабочего
Завод проверяют следователи, прокуратура и представители трудовой инспекции. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области сотрудники Следственного комитета проведут проверку после загадочной смерти 63-летнего сотрудника предприятия «Пелла-Маш».

По информации пресс-службы областного управления СК России, сейчас на заводе работают следователи, прокуроры и представители трудовой инспекции, задачей которых является разобраться в обстоятельствах смерти сотрудника организации.

Согласно предварительным данным, погибший рабочий конфликтовал с руководством: он написал жалобы на директора завода в прокуратуру и трудовую инспекцию из-за необоснованного лишения премии в размере 20 тысяч рублей. Немногим позже, днем 4 марта, мужчину нашли мертвым практически на его рабочем месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, избившем свою жену и сына на Пулковском шоссе.

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