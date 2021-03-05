В Кремле подтвердили участие Путина в ПМЭФ-2021 в Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин будет участвовать в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице летом.

Представитель Кремля отметил, что глава государства определенно примет участие в пленарной сессии, но говорить о других мероприятиях пока сложно ввиду нестабильной эпидемиологической обстановки, передает слова Пескова РИА Новости в четверг, 4 марта. Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле смотрят на ситуацию оптимистично, однако она может принять любой оборот.

При этом Песков подчеркнул, что участие Путина в ПМЭФ-2021, в случае его проведения, обязательно, поскольку без этого «представить питерский форум невозможно». Напомним, что этим летом одно из важнейших городских мероприятий состоится в период со 2 по 5 июня.

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