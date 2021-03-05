Жертвами COVID-19 в Петербурге за время пандемии стали 67 медиков

Жертвами COVID-19 в Петербурге за время пандемии стали 67 медиков
Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В период пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге жертвами болезни среди врачей, оказавшихся на передовой борьбы с недугом, стали 67 человек. Об этом заявил председатель комитета здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Чиновник добавил, что в отношении каждого случая уточняется, стало ли причиной летального исхода заражение на рабочем месте или медик подхватил инфекцию за пределами больницы. Родственники 30 погибших врачей уже получили положенные в этом случае выплаты, передает телеканал «Санкт-Петербург» слова Лисовца. Остальным также выплатят компенсации, но позже, по завершению «необходимых формальностей».

Глава комитета подчеркнул, что ни руководство медучреждений, сотрудники которых стали жертвами ковида, ни само ведомство не заинтересованы в учинении каких-либо препятствий для родственников погибших в процедуре получения компенсации. «Наш приоритет — выплатить максимально быстро всем, кто имеет основания», — заявил Лисовец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоволонтеры «Петербурга» совершили почти 8 тысяч поездок в рамках акции «Подвези врача».

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