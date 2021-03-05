В Петербурге в рамках акции «Подвези врача» совершено почти 8 тысяч поездок

С ноябре 2020 года в Северной столице стартовала акция «Подвези врача», в рамках которой автоволонтерам предлагается помочь участковым терапевтам районных поликлиник оперативнее посещать больных.

За время действия социальной программы её участниками стали 183 человека, которые совершили 7 924 поездки с медиками. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность всем, кто оказывал активную помощь горожанам в период пандемии, передают в пресс-службе Смольного.

Напомним, что добровольцы также трудились во временном госпитале, развернутом в «Ленэкспо». С октября по февраль в «красной зоне» стационара помогали врачам 126 волонтеров, отрабатывая шестичасовые смены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы рассматривают вероятность возникновения третьей волны коронавируса.