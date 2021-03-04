Петербургские власти не исключают третьей волны коронавируса

В Смольном отмечают, что предотвратить третью волну коронавируса на фоне таких показателей можно только с помощью вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Смольном отмечают, что предотвратить третью волну коронавируса на фоне таких показателей можно только с помощью вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Число госпитализированных с коронавирусом и пневмониями петербуржцев всего за неделю выросло почти на треть (28%). Неделей ранее в городе было 259 госпитализаций, а сейчас — 333.

Как сообщается в отчете координационного совета за 4 марта, в Северной столице выросло и число новых заболевших: 1245 пациентов на прошлой неделе против 1292 текущих. Вместе с тем на 15% сократилось количество активных больных — сейчас их 27,3 тысячи.

В Смольном отмечают, что предотвратить третью волну коронавируса на фоне таких показателей можно только с помощью вакцинации.

«Совокупность показателей свидетельствует о значительном замедлении тренда на снижение распространения инфекции. Эффективной мерой, способной вернуть прежнюю динамику спада второй волны, а также предотвратить развитие третьей волны эпидемии, является массовая вакцинация населения», — говорится в отчете.

За последний день от коронавируса первично привился 7 171 петербуржец, а вторично — 8 787. За весь период вакцинации в городе на Неве привились 267 676 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что год назад в Петербурге началась коронавирусная эпидемия.