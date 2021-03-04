Год назад в Петербурге началась коронавирусная эпидемия

Первым в Петербурге заболел итальянский студент СЗГМУ имени Мечникова, который прибыл из Милана. Фото: комитет по здравоохранению

Первым в Петербурге заболел итальянский студент СЗГМУ имени Мечникова, который прибыл из Милана. Фото: комитет по здравоохранению

В пятницу, 5 марта, исполнится ровного год с момента, когда в Северной столице выявили первый случай коронавируса. Его подтвердили у итальянского студента СЗГМУ имени Мечникова, который прибыл из Милана. В Боткинской больнице рассказали, был ли город готов к эпидемии.

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев заявил, что к такой ситуации невозможно быть готовым заранее, передает Комитет по здравоохранению.

Как отмечает Гусев, Боткинская больница, исходя из своего профиля, была готова к приему инфицированных пациентов. После начала эпидемии медучреждение развернуло больше коек и расширило возможности отделения гемодиализа.

По словам главврача, больница сделала все возможное для обеспечения своих медицинских сотрудников средствами индивидуальной защиты.

За последние 12 месяцев в Петербурге выявили 371 005 случаев заболевания коронавирусом. Вылечиться удалось 308 160 людям. Еще 11 248 пациентам не удалось справиться с последствиями ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Комздрава и главврачи пяти больниц отдали дань памяти погибшим от COVID-19 медикам у мемориала на набережной Карповки.