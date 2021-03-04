Глава Комздрава и главврачи пяти больниц отдали дань памяти погибшим от COVID-19 медикам у мемориала на набережной Карповки

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В четверг, 4 марта, возле только что открытого памятника «Ангел» на набережной реки Карповки у Первого меда глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и главные врачи пяти петербургских больниц отдали дань памяти коллегам, погибшим от коронавируса во время борьбы с пандемией.

Руководитель Комздрава напомнил о стихийно возникшей в прошлом году «Стене памяти» на Садовой улице — народном мемориале, посвященном ставшим жертвами COVID-19 врачам, к которому горожане приносили цветы и фотографии. Благодаря этому событию власти задумались о необходимости создания официального памятника. «Ангел» — то, во что воплотилась «Стена памяти», передает слова Лисовца телеканал «Санкт-Петербург».

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев предложил создать день памяти в честь погибших медиков. Возможно, самым подходящим для ежегодного траурного мероприятия местом является как раз площадка у скульптуры «Ангел».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальное открытие памятника ожидалось сегодня, однако состоялось на день раньше, 3 марта, в присутствии губернатора Александра Беглова.