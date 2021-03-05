Часть россиян может лишиться домашнего Интернета 11 марта

На следующей неделе в России истекает действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в Интернет. Некоторых абонентов могут лишить связи.

Речь идет о разрешении Госкомиссии по радиочастотам от 10 марта 2011 года, в соответствии с которым компании, использующие частоты в указанном диапазоне, получили их в пользование на 10-летний срок.

Как сообщил РБК, 11 марта компании должны будут выключить передатчики.

Участник рынка просили выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G, но силовые ведомства и Роскосмос выступили против, объяснив свою позицию тем, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Интернет может разрушить общество изнутри, если его не подчинить моральным законам. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.