В Петербурге и Ленобласти разыскивают водителя такси, который остался без машины и кроссовок

В Петербурге и Ленобласти разыскивают водителя такси, который остался без машины и кроссовок
Парень пропал неделю назад. Фото: скриншот Вконтакте

Мужчина не выходил на связь около недели. О его местонахождении ничего неизвестно.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области разыскивают 25-летнего парня, который работал водителем такси. Новостью поделилась его обеспокоенная мать в социальных сетях.

Женщина отметила, что слышала сына в последний раз днем 27 февраля, а в девять вечера его телефон был отключен и больше мужчина не выходил на связь. 3 марта сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль пропавшего, который стоял недалеко от деревни Чирково в лесу. Недалеко от машины были найдены кроссовки мужчины.

Известно, что на таксисте были черная куртка и синие джинсы. К поискам подключились добровольцы «Лиза Алерт».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина вернулся домой и загадочно пропал.

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