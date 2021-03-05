Каршеринг разбил BMW и собрал пробку на Пулковском шоссе

Каршеринг разбил BMW и собрал пробку на Пулковском шоссе
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Пулковском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием каршеринга. Участники столкновения заняли большую часть дороги, движение затруднено.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 5 марта. На участке при повороте на Стартовую улицу. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Неудачное торможение каршеринга в БМВ», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть арендованного авто сильно пострадала. У второй легковушки разбит багажник. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик прилег на бок, задев три машины на Октябрьской набережной. К месту происшествия оперативно прибыла скорая помощь.

дтп каршеринг новости СПб


 

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