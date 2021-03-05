В Петербурге отправили под домашний арест подозреваемую в отключении тепла и воды в частном детском саду «Изюминка»

В Петербурге отправили под домашний арест подозреваемую в отключении тепла и воды в частном детском саду &#171;Изюминка&#187;
Подозреваемая и её адвокат ходатайствовали об освобождении под залог, однако суд настоял на домашнем аресте. Фото: pixabay

В пятницу, 5 марта, Василеостровский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения председателю ТСЖ «Шевченко 4», которая подозревается в незаконном отключение энерго-, тепло- и водоснабжения в детском саду «Изюминка».

По версии правоохранителей, утром 1 марта подозреваемая около 8 часов утра не имея законных оснований перекрыла подачу тепла, воды и электричества в детском саду, тем самым подвергнув угрозе жизнь и здоровье маленьких воспитанников и сотрудников учреждения.

Председатель ТСЖ подозревается в самоуправстве и причинении существенного вреда, а также прекращении или ограничении подачи электрической энергии либо других источников жизнеобеспечения (ч.1 ст.330, ч.1 ст.215.1 УК РФ). Суд постановил отправить женщину под домашний арест до 31 марта. Причины её поступка не называются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца будут судить за граффити на стене Эрмитажного театра.

детский сад домашний арест новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга самоуправство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге простили строителя кораблей, по вине которого пострадал ...
Центробанк установил курс евро и доллара перед праздничными выходными
Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с днем рождения
Петербуржцев, обвиняемых в избиениях несовершеннолетних, отправили за решетку
В Петербурге отправили под домашний арест подозреваемую в отключении тепла ...
«Аэрофлот» не планирует вводить платную регистрацию в аэропортах
Роскосмос запускает телеканал «Первый космический»
На реставрацию Александро-Невской Лавры потратят 93,5 млн рублей