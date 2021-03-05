В Петербурге отправили под домашний арест подозреваемую в отключении тепла и воды в частном детском саду «Изюминка»

Подозреваемая и её адвокат ходатайствовали об освобождении под залог, однако суд настоял на домашнем аресте. Фото: pixabay

Подозреваемая и её адвокат ходатайствовали об освобождении под залог, однако суд настоял на домашнем аресте. Фото: pixabay

В пятницу, 5 марта, Василеостровский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения председателю ТСЖ «Шевченко 4», которая подозревается в незаконном отключение энерго-, тепло- и водоснабжения в детском саду «Изюминка».

По версии правоохранителей, утром 1 марта подозреваемая около 8 часов утра не имея законных оснований перекрыла подачу тепла, воды и электричества в детском саду, тем самым подвергнув угрозе жизнь и здоровье маленьких воспитанников и сотрудников учреждения.

Председатель ТСЖ подозревается в самоуправстве и причинении существенного вреда, а также прекращении или ограничении подачи электрической энергии либо других источников жизнеобеспечения (ч.1 ст.330, ч.1 ст.215.1 УК РФ). Суд постановил отправить женщину под домашний арест до 31 марта. Причины её поступка не называются.

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