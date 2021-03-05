Петербуржцев, обвиняемых в избиениях несовершеннолетних, отправили за решетку

Петербуржцев, обвиняемых в избиениях несовершеннолетних, отправили за решетку
Супруги признались в содеянном. Фото: pixabay

Супруги признали свою вину и в скором времени отправятся в колонию общего режима.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор супругам, которых обвиняли в истязании несовершеннолетних. Фрунзенский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишений свободы: мужчины отсидит в колонии семь лет, а женщина – три года. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что оба признали свою вину. Напоминаем, что супругов подозревали в истязании, причинении физических и психических страданий в отношении несовершеннолетних. Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция начала проверку по факту избиения трубача «Машины времени». В результате нападения Дитковский получил перелом лицевой кости со смещением, поэтому пробудет в больнице несколько дней.

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