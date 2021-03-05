«Пассажиравтотранс» выбрал поставщика дизельного топлива, которому заплатят 9 млрд рублей

Топливо будут поставлять в период с 2021 по 2024 год.

ГУП «Пассажиравтотранс» выбрало победителя конкурса, который будет поставлять дизельное топливо в период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщается сегодня, 5 марта, на сайте госзакупок.

Предприятие готово заключить договор с ООО «РН-Карт». Компания должна будет поставлять бензин через АЗС, на которых смогут заправляться автобусы предприятия. Одним из важных условий было, чтобы заправки находились недалеко от автопарков.

Известно, что в конкурсе также участвовала ООО «Газпромнефть – региональные продажи», но заправки компании находятся относительно далеко, поэтому заявку отклонили.

Напоминаем, что до этого на протяжении пяти лет ГУП «Пассажиратотранс» сотрудничало с «Татнефть-АЗС-Запад».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появилось 65 новых автобусов на экологичном топливе.