Пассажир, упавший на рельсы на «Пушкинской», скончался

Специалистам предстоит выяснить, каковы обстоятельства инцидента.

Сегодня, 5 марта, на станции метро «Пушкинская» на рельсы упал мужчина. Очевидцы рассказывают, что на место прибыли сотрудники спецслужб, но помочь пассажиру не успели — он скончался. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Свидетели заявляют, что на виду погибшему было около 35 лет. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые разбираются в обстоятельствах происшествия. Они планируют посмотреть записи с камер, чтобы понять, почему пассажир упал.

Напоминаем, что об инциденте стало известно примерно в пять часов вечера. В связи с этим поезда ходили в ограниченном режиме – они не ездили от «Площади Восстания» до «Автово».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Проспект Ветеранов» снова работает на вход и выход. По предварительным данным, количество граждан, желающих попасть на станцию, увеличилось после закрытия «Пушкинской», где упал пассажир на пути.