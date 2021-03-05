«Проспект Ветеранов» снова работает на вход и выход

&#171;Проспект Ветеранов&#187; снова работает на вход и выход
Станция снова работает на вход и выход. Фото: pixabay

Станцию закрывали почти на 10 минут.

Станцию метро «Проспект Ветеранов» открыли в 17:16 после десятиминутного перерыва в работе. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Станцию красной ветки закрывали из-за большого пассажиропотока в 17:08. По предварительным данным, количество граждан, желающих попасть на станцию, увеличилось после закрытия «Пушкинской», где упал пассажир на пути.

«В 17-16 ст. «Проспект Ветеранов» открыта. Движение поездов на 1 линии осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается»,

— говорится в сообщении метрополитена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в КРТИ опровергли планы по строительству надземного метро в Петербурге.

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