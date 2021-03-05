Украина призывает США ввести новые санкции против России из-за «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Украина призвала США ввести против России «новый всеобъемлющий санкционный режим», который будет включать в себя ограничения против проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко.

«Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима», — цитирует ее УНИАН.

Она также отметила, что Украина и США должны вместе противостоять «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде», добавила она.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что завершение строительства газопровода станет третьим или четвертым ударом «кроме Донбасса и Крыма». По его словам, ЕС и США вместе с Украиной «многое сделали», чтобы «Северный поток — 2» не был достроен.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.