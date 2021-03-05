С 1 апреля в России отменят обязательный перевод пожилых людей на удаленку

С 1 апреля в России требование к работодателям перевести на удаленку людей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом в столице обязательный домашний режим для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниям отменят уже с 8 марта.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается. Голикова уточнила, что сейчас заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5. Она отметила, что это один из самых низких показателей за последнее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин считает, что зараженных все еще довольно много, так что радоваться рано. Он надеется, что у властей совсем скоро появится возможность постепенно ослаблять ограничения.