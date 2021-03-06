У берегов Приморья загорелось судно с 30 рыбаками

У берегов Приморья загорелось судно с 30 рыбаками
Судно с 30 рыбаками загорелось у берегов Приморья. Фото: Pixabay

В Японском море у берегов Приморья загорелось рыболовецкое судно «Витим».

Пожар начался в рыбном цеху. На данный момент экипаж судна, состоящий из 30 человек, готовится к эвакуации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

В операции участвует спасательный буксир, второй готовится к выходу. Также на помощь движутся теплоход и другое рыболовное судно. Кроме того, готовится к вылету вертолета МИ-8 со спасателями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что любители зимней рыбалки продолжают выходить на Финский залив, несмотря на тонкий лед и «плюсовую» температуру. Предупреждения сотрудников МЧС рыбаки игнорируют.

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