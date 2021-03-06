Врач рассказал, как долго заболевшие коронавирусом дети остаются заразны

Главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что дети, заболевшие ковидом, становятся незаразными спустя десять дней.

«Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен», — цитирует врача РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что последний работающий павильон «Ленэкспо» закрывается в связи со снижением количества больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Сегодня специалисты проводят заключительную дезинфекцию.