«Не всем плюют в лицо»: Карпович оказалась в шаге от позора из-за верблюда

Российская актриса Мирослава Карпович показала фанатам, какого «друга» завела на отдыхе в Дубае. Он едва не плюнул ей в лицо.

Новый пост звезда «Папиных дочек» опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она поделилась фото с верблюдом, под которым поблагодарила всех поклонников за теплые пожелания и за «океан понимания», поздравивших ее с 35-летием.

Карпович рассказала, что за границей она впервые покаталась на этом прекрасном животном, символе Эмиратов. И новый «друг» артистки, с которым она познакомилась на отдыхе, оказался воспитанным.

«Не все верблюды плюют в лицо, не всем плюют в лицо», – написала актриса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Карпович показала фото отца, поразительно похожего на Прилучного. Поклонники сделали вывод, что звезда выбрала себе возлюбленного по образу родителя.