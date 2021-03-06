Двое избили мигранта арматурой из-за сумки с деньгами в Петербурге

Двое избили мигранта арматурой из-за сумки с деньгами в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Мигранта госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и синяками на лице. На него напали двое мужчин в Невском районе Петербурга.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта. В отдел полиции обратился прохожий, который рассказал о трех мужчинах, бегущих друг за другом. Прибывшие полицейские обнаружили у дома №86 по проспекту Обуховской обороны 22-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, получившего травмы. Его госпитализировали.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в 100 метрах от места, где нашли пострадавшего, были обнаружены еще двое мигрантов, их задержали. Позднее выяснилось, что они избили мужчину руками, ногами и арматурой, после чего украли у него смартфон и сумку, в которой находилось 16 тыс. рублей.

Причины конфликта между мужчинами пока выясняются. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга после вечеринки избили телескопом и ограбили.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание похищение


 

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Двое избили мигранта арматурой из-за сумки с деньгами в Петербурге