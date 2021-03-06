Далай-Лама сделал прививку и рассказал, почему началась пандемия коронавируса

Далай-Лама посоветовал всем делать прививку от коронавируса. Фото: Pixabay

Далай-Лама посоветовал всем делать прививку от коронавируса. Фото: Pixabay

Духовный лидер буддистов считает, что люди накопили слишком много негатива.

Духовный лидер буддистов Далай-Лама сделал прививку от коронавируса в городе Дхарамсале. Он считает, что пандемия началась из-за накопленной людьми негативной кармы. Далай-Лама выразил надежду, что многие люди последуют его примеру и тоже пройдут вакцинацию. Непонятно, какой препарат вводили духовному лидеру.

Напоминаем, что Далай-Лама советовал буддистам почаще читать мантру, которая посвящена богине Таре. Это существо Спасительница, способная помочь достичь просветления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что странам ЕС разрешили самостоятельно закупать «Спутник V». Страны, принявшие соответствующее решение на национальном уровне, будут самостоятельно нести ответственность за все последствия применения этих препаратов.